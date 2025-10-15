В Уфе у большегруза отказали тормоза: двое погибших

Сегодня, 15 октября, в Уфе произошло массовое ДТП. Подробности рассказали в ГАИ столицы.
По данным ведомства, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза. На скорости он допустил столкновение с 11 попутными автомобилями.
В результате аварии скончались два человека легкового авто. По пострадавшим информация уточняется.
Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов выехал на место происшествия. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Фото: ГАИ Уфы.