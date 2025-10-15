В Башкирии открыли бюст Героя России Тамерлана Ильгамова

В Абзелиловском районе открыли бюст Героя России Тамерлана Ильгамова. В торжественной церемонии приняли участие его родители Айгуль Миллятовна и Айсар Анварович.

4 июля 2022 года боевой расчет зенитной ракетно-артиллерийской батареи под командованием Тамерлана Ильгамова заступил на боевое дежурство. При ведении воздушной разведки противника вступил в противоракетный бой. Боевой расчет сумел поразить девять ракет противника, однако две ракеты врага попали в зенитный комплекс. Прапорщик погиб вместе с боевыми товарищами.