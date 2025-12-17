В Башкирии открыли мост через реку Быстрый Танып

В Балтачевском районе открыли долгожданный мост через реку Быстрый Танып. Его построили вместе с дорогой к деревне Кузеево. Возведение переправы затянулось на несколько лет, потребовалась перепроектировка. Власти региона контролировали строительство моста. И теперь он связал короткой и комфортной дорогой с райцентром десяток населенных пунктов.

Долгожданный мост открыт и движение запущено. С флагами России и Башкортостана проехали первые машины. Для жителей близлежащих сёл открытие переправы стало настоящим праздником и подарком к Новому году. Теперь ездить можно с комфортом.

Время поездки до райцентра сократилось в разы. Помимо моста длиной 77 метров, была построена и пятикилометровая дорога до деревни Кузеево. Пользоваться новой дорожной инфраструктурой будут жители десятка близлежащих населённых пунктов. Мост возводился порядка 10 лет. Изначально было обнаружено несоответствие высоты моста и уровня паводковых вод реки. В итоге проект изменился, и теперь переправа позволяет безопасно преодолеть Быстрый Танып как автолюбителям, так и пешеходам.

Тем не менее под контролем властей региона проект был завершён. На строительство ушло порядка 250 млн рублей, и теперь мосту не страшны паводковые воды. Кроме того, новый объект дорожной инфраструктуры стал драйвером развития района.

К слову, у жителей деревни Кузеево исполнилась и другая мечта. В населённый пункт по программе догазификации пришло «голубое топливо» – 22 дома уже подключились. Среди счастливчиков и Зайтуна Шакирьянова. В доме появился газовый котёл, а для работы плиты теперь не нужно ездить заправлять баллоны.