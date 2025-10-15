В Башкирии подвели итоги проверок детских лагерей

В Башкортостане подвели итоги проверок детских оздоровительных лагерей. В течение лета члены Общественной палаты республики и представители муниципальных общественных палат посетили порядка 55 учреждений, занимающихся организацией отдыха несовершеннолетних.

По результатам проверок руководителям лагерей были направлены рекомендации. Особое внимание уделено содержанию программ. Отмечена необходимость включения в них встреч с ветеранами и героями боевых действий, а также проведения воспитательных и патриотических мероприятий. Заявленные программы должны в полной мере соответствовать реальной деятельности.