В Башкирии подвели спортивные итоги 2025 года

Раньше мы и представить себе не могли спортивную жизнь без Олимпиады. Сейчас же Игры проходят мимо уже который год, а вот в стране в целом и в республике в частности спорт на подъеме. За последние годы в Уфе открылись крупные объекты: центр спортивной подготовки имени Мустафина, Дворец борьбы, комплекс для гребного слалома, центр фехтования. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в ледовом дворце «Сапсан Арена» в Кумертау, комплексе «Амфибия» в Нефтекамске, в ФОКе в Благовещенске, ледовом дворце в Октябрьском.

В 2025 году заложили капсулу времени под новый объект для настольного тенниса недалеко от центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне. И в этот же день открылся и специализированный центр «Арена падел». Это командная игра – два на два на стеклянной площадке. Поэтому вполне закономерно и логично, что осенью Башкортостан признали лучшим в России по развитию спорта. Обладателем Национальной премии республика стала уже во второй раз – впервые регион отличился в 2019 году.

Я с огромным счастливым чувством повезу награду домой и представлю ее всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, методисты, учителя физкультуры, это великие наши спортсмены, начинающие мальчишки и девчонки, потому что это их заслуга. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для меня это огромная гордость, это результат системной работы, где массовый спорт и спорт высших достижений идут рука об руку. У нас создается современная инфраструктура, строятся новые ФОКи, ледовые арены, бассейны, каналы для гребного слалома, стадионы, много другое, что обеспечивает равный доступ к спорту для всех. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр

Это общая победа команды, которая состоит из тренеров, строителей, чиновников, которые хоть как-то связаны со спортом. Хочется пожелать моему родному Башкортостану развития как в олимпийском движении, так и в паралимпийском и просто в развитии спорта в нашем регионе. Вперед, Башкортостан! Алга, Башкортостан! Семен Елистратов, победитель и призер Олимпийских игр

Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 2,3 млн человек, что стало возможным благодаря развитой инфраструктуре: в республике функционируют свыше 13 380 спортивных сооружений.

Решается и кадровый вопрос благодаря республиканскому проекту «Сельский тренер». За пять лет его реализации в Башкортостане поддержано больше 200 наставников на селе. Им выделили порядка 166 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и транспорт. Благодаря этому более 5000 детей из сельской местности начали заниматься спортом.

Выплаты по программе «Сельский тренер» возросли с 600 тысяч до 1 млн рублей. Специалисты в области спорта также могут стать участниками программы «Городской тренер».

410 спортсменов входят в сборные России, ежегодно завоевывая более двух тысяч медалей. Особое внимание уделяется поддержке талантов и адаптивному спорту, включая участие ветеранов СВО в соревнованиях.

Спорт всегда помогает по жизни, на поле боя он помогал, иметь выдержку, усердие, это помогает себя в тонусе держать. позывной «Костоправ»

Я первый раз во Дворце борьбы, я в шоке, отличное впечатление, охота еще поучаствовать – будет, так я приду еще раз. Я горжусь своей республикой, помощь идет сильная, хорошая, дети хорошие. позывной «Тайфун»