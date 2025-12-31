В Башкирии подвели спортивные итоги 2025 года

Раньше мы и представить себе не могли спортивную жизнь без Олимпиады. Сейчас же Игры проходят мимо уже который год, а вот в стране в целом и в республике в частности спорт на подъеме. За последние годы в Уфе открылись крупные объекты: центр спортивной подготовки имени Мустафина, Дворец борьбы, комплекс для гребного слалома, центр фехтования. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в ледовом дворце «Сапсан Арена» в Кумертау, комплексе «Амфибия» в Нефтекамске, в ФОКе в Благовещенске, ледовом дворце в Октябрьском.
В 2025 году заложили капсулу времени под новый объект для настольного тенниса недалеко от центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне. И в этот же день открылся и специализированный центр «Арена падел». Это командная игра – два на два на стеклянной площадке. Поэтому вполне закономерно и логично, что осенью Башкортостан признали лучшим в России по развитию спорта. Обладателем Национальной премии республика стала уже во второй раз – впервые регион отличился в 2019 году.
Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 2,3 млн человек, что стало возможным благодаря развитой инфраструктуре: в республике функционируют свыше 13 380 спортивных сооружений.
Решается и кадровый вопрос благодаря республиканскому проекту «Сельский тренер». За пять лет его реализации в Башкортостане поддержано больше 200 наставников на селе. Им выделили порядка 166 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и транспорт. Благодаря этому более 5000 детей из сельской местности начали заниматься спортом.
Выплаты по программе «Сельский тренер» возросли с 600 тысяч до 1 млн рублей. Специалисты в области спорта также могут стать участниками программы «Городской тренер».
410 спортсменов входят в сборные России, ежегодно завоевывая более двух тысяч медалей. Особое внимание уделяется поддержке талантов и адаптивному спорту, включая участие ветеранов СВО в соревнованиях.
Снова с медалями и главная хоккейная дружина республики. После шестилетнего перерыва «Салават Юлаев» стал обладателем бронзовых наград КХЛ. Сезон запомнился еще и рекордом Джошуа Ливо: по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате он перебил рекорд Сергея Мозякина. Правда, в плей-офф исчез, а потом ушел и из клуба. К счастью, команда собралась, и «Салават» завоевал бронзовые медали.