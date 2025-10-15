В Башкирии общественники обсудили новые правила использования земель

С 1 сентября начали действовать новые критерии неиспользования земельных участков. Теперь собственники земель в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных площадок обязаны начать их использовать по целевому назначению в течение трех лет с момента приобретения.

За прошлый год в республике выявили более 3800 признаков неиспользования земельных участков площадью 192 гектара. Об этом говорили на обучающей конференции в Общественной палате Башкортостана. Спикеры также озвучили перечень необходимых мероприятий по их освоению, меры реагирования контрольных органов в соответствии с изменениями законодательства.