Прокуратура взяла на контроль расследование массового ДТП в Уфе

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту массового ДТП с участием грузового автомобиля в Уфе. На место ЧП выехал прокурор Октябрьского района города Александр Фадеев для координации действий экстренных служб.

По предварительным данным ГАИ, авария произошла сегодня утром, 15 октября, на перекрестке Уфимского шоссе и улицы Новоженова. В инциденте участвовали 12 транспортных средств, включая два грузовика.

К сожалению, в результате столкновения два человека погибли. Как сообщил глава Минздрава республики, пострадали восемь человек. Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех причин и обстоятельств трагедии.