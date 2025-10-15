Радий Хабиров посетил Салават с рабочей поездкой

Ребята отдали свои жизни за Родину. Они – настоящие герои. И наша общая задача – беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Мы увековечим память о них, окружим вас и детей воинов вниманием и заботой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан