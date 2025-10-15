Радий Хабиров посетил Салават с рабочей поездкой

Сегодня в Салавате Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с исполняющим обязанности генерального директора «Газпром нефтехим Салават» Евгением Семенько. Говорили об основных показателях производства, предварительных итогах работы компании за год, а также о повышении уровня антитеррористической защищённости промышленных объектов.

Напомним, в сентябре предприятие подверглось вражеским атакам с применением БПЛА. Последствия устранили, сейчас завод работает в штатном режиме. Обсудили и строительство уникального, единственного в стране производства суперабсорбирующих полимеров, которые применяются при изготовлении гигиенической продукции.

Также в рамках рабочей поездки руководитель региона встретился с семьями участников СВО, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Радий Хабиров передал родственникам бойцов ордена генерала Шаймуратова. На встрече он выразил слова соболезнования родным и близким, напомнив, что республика не оставит семьи героев и продолжит им помогать.

Ребята отдали свои жизни за Родину. Они – настоящие герои. И наша общая задача – беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Мы увековечим память о них, окружим вас и детей воинов вниманием и заботой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
