Радий Хабиров посетил Салават с рабочей поездкой

Сегодня в Салавате Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с исполняющим обязанности генерального директора «Газпром нефтехим Салават» Евгением Семенько. Говорили об основных показателях производства, предварительных итогах работы компании за год, а также о повышении уровня антитеррористической защищённости промышленных объектов.
Напомним, в сентябре предприятие подверглось вражеским атакам с применением БПЛА. Последствия устранили, сейчас завод работает в штатном режиме. Обсудили и строительство уникального, единственного в стране производства суперабсорбирующих полимеров, которые применяются при изготовлении гигиенической продукции.
Также в рамках рабочей поездки руководитель региона встретился с семьями участников СВО, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Радий Хабиров передал родственникам бойцов ордена генерала Шаймуратова. На встрече он выразил слова соболезнования родным и близким, напомнив, что республика не оставит семьи героев и продолжит им помогать.