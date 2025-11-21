Радий Хабиров: «Надо дожимать тему с цирком»

Надо дожимать тему с цирком. Вы знаете, что с 2015 года цирк стоит. Наши жители вынуждены ездить с детьми в соседние регионы. Цирк должен быть свой, это очень важно. Что удалось: мы повторно вошли в госэкспертизу – без этого невозможно начинать работу; в строке бюджета на 2026 год первый федеральный транш сидит. Очень надеемся, что в 2026 году мы приступим к реконструкции. Это займет три года. Там сумма большая – почти 3 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан