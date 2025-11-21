Радий Хабиров: «Надо дожимать тему с цирком»

Модернизацию культурных учреждений республики обсудил Глава Башкортостана с министром культуры России Ольгой Любимовой. Встреча состоялась в Москве. Руководитель федерального ведомства отметила комплексный подход к развитию театров, домов культуры и клубов в регионе.

Успешным опытом также стали регулярные башкирские постановки на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. В 2025 году театры Башкортостана стали обладателями семи наград Национальной премии «Золотая маска». Большое внимание в республике уделяют поддержке работников культуры, в том числе в сельской местности, отметил Радий Хабиров.

В ходе обсуждения на расширенной встрече также рассмотрели проекты реконструкции Государственного академического русского драмтеатра, капремонта кинотеатра «Победа», строительства депозитария на территории археологического памятника «Городище «Уфа-2», модернизации Уфимского госцирка.

Надо дожимать тему с цирком. Вы знаете, что с 2015 года цирк стоит. Наши жители вынуждены ездить с детьми в соседние регионы. Цирк должен быть свой, это очень важно. Что удалось: мы повторно вошли в госэкспертизу – без этого невозможно начинать работу; в строке бюджета на 2026 год первый федеральный транш сидит. Очень надеемся, что в 2026 году мы приступим к реконструкции. Это займет три года. Там сумма большая – почти 3 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
