В Башкирии благодаря господдержке строится парк-отель

«Футуристические капсулы» и премиум-дома. Благодаря поддержке правительства компания из Башкортостана строит в Нуримановском районе парк-отель. Гарантийный фонд республики предоставил организации поручительство. За счет этого предприниматели получили в банке кредит – 45 млн рублей на реализацию туристического проекта, рассчитанного на 10 лет.

Это не главное, но одно из преимуществ капсул в парк-отеле. Отдых на природе со всеми условиями и современными технологиями. Так гости чувствуют себя как дома, делится управляющий Марсель Абдрахманов. Все началось два года назад с идеи разместить глэмпинг – палатки и сафари-тенты, но вариант круглогодичного формата с учетом всех погодных условий и поддержкой республики взял вверх.

Один из них – на строительство модульных конструкций. Почти 4,5 миллиона рублей пошли на возведение футуристических домов. За два года компания из Уфы благоустроила территорию с нуля: провела инженерные коммуникации, построила спортплощадки, детские игровые зоны, «тропы здоровья», уличный кинотеатр. Сейчас в составе парк-отеля две капсулы и три дома.

Все из-за вида, открывающегося с террасы. База расположилась на возвышенности над Павловским водохранилищем. Место удачное, отмечают гости: рядом крупные достопримечательности: родник Красный Ключ, Свято-Георгиевский мужской монастырь. Спрос высокий и зимой – открывается тюбинговая и беговая трассы, неподалеку находятся горнолыжные курорты.

В планах у предпринимателей – расширить номерной фонд до 20 капсул и 60 дубль-домов. В Нуримановском районе ежегодно появляются новые места отдыха. Для развития туризма в республике на уровне муниципалитетов проходят еженедельные «Предпринимательские часы».