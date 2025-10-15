В Башкирии благодаря господдержке строится парк-отель

«Футуристические капсулы» и премиум-дома. Благодаря поддержке правительства компания из Башкортостана строит в Нуримановском районе парк-отель. Гарантийный фонд республики предоставил организации поручительство. За счет этого предприниматели получили в банке кредит – 45 млн рублей на реализацию туристического проекта, рассчитанного на 10 лет.
Это не главное, но одно из преимуществ капсул в парк-отеле. Отдых на природе со всеми условиями и современными технологиями. Так гости чувствуют себя как дома, делится управляющий Марсель Абдрахманов. Все началось два года назад с идеи разместить глэмпинг – палатки и сафари-тенты, но вариант круглогодичного формата с учетом всех погодных условий и поддержкой республики взял вверх.
Один из них – на строительство модульных конструкций. Почти 4,5 миллиона рублей пошли на возведение футуристических домов. За два года компания из Уфы благоустроила территорию с нуля: провела инженерные коммуникации, построила спортплощадки, детские игровые зоны, «тропы здоровья», уличный кинотеатр. Сейчас в составе парк-отеля две капсулы и три дома.
Все из-за вида, открывающегося с террасы. База расположилась на возвышенности над Павловским водохранилищем. Место удачное, отмечают гости: рядом крупные достопримечательности: родник Красный Ключ, Свято-Георгиевский мужской монастырь. Спрос высокий и зимой – открывается тюбинговая и беговая трассы, неподалеку находятся горнолыжные курорты.
В планах у предпринимателей – расширить номерной фонд до 20 капсул и 60 дубль-домов. В Нуримановском районе ежегодно появляются новые места отдыха. Для развития туризма в республике на уровне муниципалитетов проходят еженедельные «Предпринимательские часы».
Сейчас в республике реализуется свыше 200 проектов в сфере туризма, общим объемом инвестиций 45 миллиардов рублей. Как отметили на минувшем оперативном совещании в правительстве, с начала года нашу республику посетили почти 1,5 млн человек. Отдых в Башкортостане в основном выбирают жители соседних регионов: Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской и Удмуртской областей. И работа по увеличению турпотока будет продолжена.