В Уфе прошел ежегодный Кубок Башкортостана по тхэквондо ИТФ

Традиционно, помимо представителей Башкортостана, турнир посетили тхэквондисты из Удмуртии, Татарстана, Самарской и Оренбургской областей. Участники демонстрировали своё мастерство как в поединках, так и в формальных упражнениях.

Соревнования проводились в течение двух дней. Всего в них приняли участие около 450 спортсменов. Также в рамках турнира состоялся Фестиваль цветных поясов. На нём свои навыки смогли продемонстрировать начинающие тхэквондисты от 11 лет и старше.