Борцы из Башкирии выступят в Греции

Башкирские спортсмены впервые за 4 года выступят на Первенстве мира по панкратиону. Турнир пройдет в Греции в начале ноября. Борцы будут сражаться в категориях 14-15, 16-17 и 18-19 лет против лучших сборных планеты.

Внутренние соревнования позади, но эти борцы продолжают ежедневные тренировки. Спортсмены усиленно готовятся к новому вызову — участию на Первенстве мира по панкратиону. Это первая подобная возможность для наших атлетов за 4 года.

Последний раз у нас первенство мира, чемпионат был в Харькове в 2021 году. У нас после этого не было ни одного чемпионата, первенства. Поэтому ребята очень мотивированы, очень заряжены, и, мне кажется, будет отличный результат у нас. Радмир Хайруллин, руководитель Федерации панкратиона Республики Башкортостан

Нашу республику на турнире представят 8 спортсменов — это один из лучших результатов среди регионов страны. Борцам предстоит выступать бок о бок с теми, кто еще недавно был их конкурентом на всероссийских соревнованиях.

Отбор в сборную России проходил в несколько этапов. По итогу путевку на Первенство мира получили спортсмены, показавшие лучший результат на прошедших стартах.

Наши спортсмены готовы, можно сказать, на все 100. Готовимся, тренируемся каждый день по несколько раз. Сейчас наши спортсмены с 23 октября уже поедут в Москву на сборы. Это финалы уже, финальная подготовка. И уже оттуда поедут на первенство мира в Грецию. Денис Хасанов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону среди юношей 14-15 лет