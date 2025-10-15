Борцы из Башкирии выступят в Греции

Башкирские спортсмены впервые за 4 года выступят на Первенстве мира по панкратиону. Турнир пройдет в Греции в начале ноября. Борцы будут сражаться в категориях 14-15, 16-17 и 18-19 лет против лучших сборных планеты.
Внутренние соревнования позади, но эти борцы продолжают ежедневные тренировки. Спортсмены усиленно готовятся к новому вызову — участию на Первенстве мира по панкратиону. Это первая подобная возможность для наших атлетов за 4 года.
Нашу республику на турнире представят 8 спортсменов — это один из лучших результатов среди регионов страны. Борцам предстоит выступать бок о бок с теми, кто еще недавно был их конкурентом на всероссийских соревнованиях.
Отбор в сборную России проходил в несколько этапов. По итогу путевку на Первенство мира получили спортсмены, показавшие лучший результат на прошедших стартах.
Представители башкирского панкратиона — одни из сильнейших в России. Они три года подряд выступают в финалах национальных соревнований. Поэтому, несмотря на четырехлетнюю паузу, наши ребята настроены вернуться с мирового первенства с медалями.