Под Уфой прошло совещание по вопросам содержания бездомных животных

В Общественной палате уже несколько составов подряд работает временная рабочая группа по обращению с безнадзорными животными. В прошлом году был проведен мониторинг 9 пунктов временного содержания, которые заключили муниципальные контракты с районами республики на отлов и содержание безнадзорных животных. Осмотры проводились на соблюдение требований и норм. Одним из образцовых был приют в селе Кармасан.