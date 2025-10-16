В Уфе врачи извлекли из легких ребенка колпачок от ручки

В Уфе врачи спасли девятилетнего пациента. Ребенка доставили в городскую больницу №17 с затрудненным дыханием, кашлем и дискомфортом в груди, сообщили в Минздраве республики.

Несмотря на отсутствие признаков инородного тела при рентгенологическом исследовании легких, врачи приняли решение о немедленной бронхоскопии на основании жалоб, собранного анамнеза и данных клинического осмотра. В ходе процедуры в правом бронхе был обнаружен пластиковый наконечник от ручки, который не был виден на рентгеновском снимке.