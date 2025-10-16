Синоптики Башкирии предупреждают об ухудшении погоды

По данным Башгидромета, завтра, 17 октября, на территории республики ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. В некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, а на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°С, днем — от +2 до +7°С.