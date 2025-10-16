В Башкирии экс-директор поплатился за попытку продажи данных клиентов

В Башкирии вынесли приговор 31-летнему бывшему исполнительному директору организации по обслуживанию газового оборудования. Он был признан виновным в незаконном копировании, хранении и передаче персональных данных жителей республики.

Фото №1 - В Башкирии экс-директор поплатился за попытку продажи данных клиентов

Установлено, что в 2024 году, занимая руководящую должность, он незаконно перенес на флеш-накопители актуальные персональные данные физических лиц — потребителей газа. После увольнения в 2025 году мужчина попытался продать эту информацию, разместив соответствующее объявление.

В ходе реализации «Оперативного эксперимента» представителями УФСБ была приобретена часть предлагаемой базы данных, включающей в себя не только сведения, связанные с газовым оборудованием и его использованием, но также совокупные персональные данные, включающие в себя адреса проживания, контактные данные и номера телефонов частных лиц. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты компьютерная техника, телефоны и флеш-накопители, содержащие базы данных.

пресс-служба УФСБ по РБ

Уфимский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Мужчина вину признал, с приговором согласился и штраф оплатил.

Фото: УФСБ по РБ.

