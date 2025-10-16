В Башкирии экс-директор поплатился за попытку продажи данных клиентов

В ходе реализации «Оперативного эксперимента» представителями УФСБ была приобретена часть предлагаемой базы данных, включающей в себя не только сведения, связанные с газовым оборудованием и его использованием, но также совокупные персональные данные, включающие в себя адреса проживания, контактные данные и номера телефонов частных лиц. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты компьютерная техника, телефоны и флеш-накопители, содержащие базы данных.

пресс-служба УФСБ по РБ