В Башкирии экс-директор поплатился за попытку продажи данных клиентов

В Башкирии вынесли приговор 31-летнему бывшему исполнительному директору организации по обслуживанию газового оборудования. Он был признан виновным в незаконном копировании, хранении и передаче персональных данных жителей республики.
Установлено, что в 2024 году, занимая руководящую должность, он незаконно перенес на флеш-накопители актуальные персональные данные физических лиц — потребителей газа. После увольнения в 2025 году мужчина попытался продать эту информацию, разместив соответствующее объявление.
Уфимский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Мужчина вину признал, с приговором согласился и штраф оплатил.
Фото: УФСБ по РБ.