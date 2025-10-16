Жителей Башкирии приглашают голосовать в конкурсе «Золотой Трезини»

Краеведческий музей из города Янаула поборется за премию «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции» в Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».
Авторы проекта: Проектная группа 8, Институт развития городов Башкортостана, Проектный офис по заказу администрации Янаульского района РБ.
Чтобы проект получил приз зрительских симпатий, необходимо проголосовать:
— перейдите по ссылке на сайт премии:
— пролистайте страницу вниз и нажмите на иконку,
— нужно подтвердить свой голос по ссылке, отправленной на электронную почту.
Голосование открыто до 3 ноября 2025 года.