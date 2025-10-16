Жителей Башкирии приглашают голосовать в конкурсе «Золотой Трезини»

Этот проект переосмысления территории возле Янаульского историко-краеведческого музея стал частью масштабных изменений городского центра небольшого нетуристического города на севере Башкортостана. Он уже больше года меняет представление янаульцев о госучреждениях и территориях возле них, служит примером для других городов региона.

Институт развития городов и сёл Башкортостана