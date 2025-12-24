Жители Бирского района представят на конкурс ППМИ 19 проектов

Бирский район продолжит участие в программе поддержки местных инициатив. За 10 лет в муниципалитете реализовано более 70 проектов на общую сумму около 75 миллионов рублей, направленных на улучшение качества жизни жителей.

В 2026 году планируется представить на конкурс 19 новых проектов: от ремонта коммуникаций и крыш до создания спортивных площадок, благоустройства территорий, отсыпки дорог и организации освещения. Особое внимание будет уделено увековечиванию памяти героев и обновлению сельских клубов.