Лучшие дорожники Башкирии получили госнаграды

В Башкортостане вручили государственные награды лучшим дорожникам республики. Мероприятие посвятили предстоящему профессиональному празднику работников сферы. Именно от их труда зависит комфорт и безопасность на дорогах.

По протяженности дорог Башкортостан занимает второе место в стране. За последние 5 лет отремонтировано и построено более 7 тысяч км дорог. В регионе возводятся крупные инфраструктурные проекты: Восточный выезд, участок автомагистрали М-12. Буквально на днях открыли уфимский арочный мост. За каждым объектом стоит кропотливый труд рабочих дорожного хозяйства.