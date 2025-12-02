Глава Башкирии вручил госнаграды работникам промышленной отрасли

Госнаграды из рук главы республики сегодня получили работники промышленной отрасли. Церемония прошла в честь профессионального праздника. Грамот, орденов, медалей и званий были удостоены более полусотни специалистов, преданных своему делу.

Радий Хабиров поздравил всех причастных с праздником. Руководитель региона отметил, что, несмотря на непростые условия, сегодня наши предприятия продолжают строить и модернизировать производства, внедрять инновации, наращивать мощности.

Республика занимает лидирующие места на федеральном уровне. Так, в этом году Башкортостан возглавил первый Национальный рейтинг по уровню кластерного развития.