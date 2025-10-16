Жительницы Ишимбая шьют одежду для бойцов СВО

В Ишимбае женщины изготавливают одежду для участников СВО. В одном из кафе города обустроили цех для того, чтобы шить своими руками форму для бойцов. Закупили ткани, вырезали выкройки, и дело пошло.

По словам организатора волонтерской деятельности Резеды Галимовой, обычные нитки и ткань здесь превращаются в поддержку и шанс на восстановление. Волонтеры создают одежду, которая помогает бойцам в госпиталях и на передовой.