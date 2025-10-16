В Башкирии появится первый музей гармони

В Уфе организация по ремонту музыкальных инструментов планирует в ближайшее время создать экспозицию, включающую редкие образцы гармони, баяна и аккордеона. Сегодня собраны десятки их разновидностей.

Реставрацией гармоней и баянов Филюс Гараев начал заниматься ещё 20 лет назад. В этом ему помогло музыкальное образование, которое он получил в классе выдающихся баянистов Миниахмета Гайнетдинова и Фирдуса Шарафуллина. Говорит, не мог пройти мимо неисправных инструментов и тут же предлагал свою помощь в починке.

Какого только вида баянов здесь не ремонтировали. Среди них инструмент, который покорял сцены всего мира, и тот, который бережно хранится как семейная реликвия.

Благодаря накопленному опыту мастера получила признание далеко за пределами Башкортостана. Порой даже выстраивается очередь на заказы. В ближайшее время они планируют открыть первый в республике музей гармони. Среди экспонатов немало забытых музыкальных инструментов. Например, этот аккордеон изготовлен в Германии в 1940 году.