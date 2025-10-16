В Уфе наградили лучших дорожников за вклад в развитие республики

В Башкортостане вручили государственные награды лучшим дорожникам республики. Мероприятие посвятили предстоящему профессиональному празднику работников сферы. Именно от их труда зависит комфорт и безопасность на дорогах. За последние 5 лет отремонтировано и построено более 7 тысяч км дорог. В регионе возводятся крупные инфраструктурные проекты.

На свое награждение Зари Фатхутдинов готовился как на праздник. Собираться помогала супруга. Тщательно примеряли костюм, который из шкафа-то достают пару раз в год. Но в этот день — случай особый.

Ему действительно есть чем гордиться. В следующем году будет 45 лет, как он трудится водителем. Объездил почти всю страну, а последние годы работает в «Башкиравтодоре», наводя порядок на дорогах республики. За верность профессии ему вручили почетную грамоту Главы Башкортостана.

Каждый из награждаемых — пример высокого мастерства и трудолюбия. Звание заслуженного работника транспорта республики присвоили машинисту бульдозера Алику Матвееву. Мужчина более 20 лет посвятил строительству мостов.

Несмотря на то, что работа в дорожной отрасли тяжелая, есть место здесь и женскому труду. Ольга Данилова в «Башкиравтодоре» с 2011 года: от рядового сотрудника дослужилась до мастера асфальтобетонного завода. Приходится управлять мужским коллективом.

За последние пять лет в республике отремонтировали и построили более 7 тыс. км дорог и порядка 8 км мостов. Реализуются крупнейшие проекты. Один из таких — участок скоростной магистрали М-12 Дюртюли — Ачит, который в июле открывал президент страны. В преддверии праздника вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о результатах функционирования новой трассы.

На трассе М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит с момента открытия совершено более 1,8 млн поездок. Протяженность маршрута между Москвой и Екатеринбургом сократилась на 200 км. Продолжаются работы по расширению подъездов к крупным городам, включая Иваново, Нижний Новгород, Ижевск, Ульяновск, Уфу, Пермь. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Из других масштабных проектов — Восточный выезд, который начинали строить еще в начале 90-х. Ну а на днях запустили движение по арочному мосту в Уфе после реконструкции. Впереди большие планы.

Несмотря на все сложности, мы продолжаем строить и ремонтировать дороги. На следующей неделе запустим движение по мосту через реку Ик у города Октябрьский на границе с Татарстаном. Ведется строительство дороги «Западный обход села Толбазы» протяженностью почти 6 км. В этом году начали расширять до четырех полос дорогу Р-240 Уфа — Оренбург на обходе города Стерлитамака. Рустем Газизов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан