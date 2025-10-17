В Уфе прошел концерт к 100-летию со дня рождения Наримана Сабитова

В Уфе состоялся концерт к 100-летию со дня рождения выдающегося композитора и заслуженного деятеля искусств Наримана Сабитова. Долгое время он работал дирижером Башкирского театра оперы и балета, где почтили его память.

За это время Нариман Гилязетдинович дирижировал более чем 30 спектаклями, с его участием было поставлено более 20 сочинений зарубежных, русских и башкирских композиторов.