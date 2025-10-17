В Башкирии открыли барельеф, посвящённый дирижёру Гайнетдину Муталову

Барельеф установили именно на здании местной школы, где будущий мастер проучился 8 классов. А потом уехал в Свердловское музыкальное училище, начав свой путь к грандиозному успеху. За десятилетия работы Гайнетдин Муталов блестяще освоил русскую и западную классику, произведения современных и национальных авторов.

В его творческий репертуар входили почти 80 оперных и балетных спектаклей. Среди них оперы «Богема» и «Чио-Чио-сан» Джакомо Пуччини, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Особенно любил оперу «Салават Юлаев» композитора Загира Исмагилова. Много раз дирижировал ею в Уфе, Москве, Ленинграде и других городах страны.