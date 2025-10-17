В Уфе возбудили уголовное дело после массового ДТП с грузовиком

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии в Уфе, в результате которого погибли два человека.

Напомним, трагедия произошла 15 октября на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с 11 легковыми машинами. Два человека погибли на месте происшествия, также есть пострадавшие.

В ходе расследования было установлено, что водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения необходимой категории для управления данным транспортным средством. Кроме того, его деятельность по грузоперевозкам осуществлялась неофициально.

В настоящее время по факту случившегося организован комплекс следственных действий. Следственное управление также инициировало передачу материалов уголовного дела из органов внутренних дел в свой следственный отдел СК для дальнейшего расследования.

Прокуратура начала собственную проверку по факту аварии. Пострадавшим в ДТП и родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.