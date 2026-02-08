Дело о халатности возбудили в Уфе после ЧП в студенческом общежитии

В Уфе после нападения 15-летнего подростка в общежитии БГМУ следствие возбудило дело о халатности.

Как сообщили в прокуратуре и СКР Башкирии, должностные лица образовательной организации, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних знали о девиантном поведении учащегося и о том, что он находится в социально опасном положении. Однако они не приняли достаточных мер для профилактической работы с ним.

Из-за этого несовершеннолетний смог устроить нападение в общежитии. В результате он ранил ножом шестерых иностранных студентов, а также сотрудников полиции при задержании. Кроме того, подросток причинил вред и своему здоровью.

Радий Хабиров взял на личный контроль лечение пострадавших. Уголовное дело о покушении на убийство и нападении на полицейских было возбуждено ранее.