Жителя Башкирии похитили из-за долга в 70 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского утвердила обвинительное заключение в отношении четверых жителей республики. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Шестеро мужчин устроили расправу над своим знакомым, который был должен им 70 тысяч рублей. Злоумышленники подкараулили должника возле магазина и потребовали вернуть деньги. Получив отказ, они силой затолкали мужчину в автомобиль, вывезли за город и начали избивать, продолжая требовать вернуть долг.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал им свой телефон. Позже ему удалось сбежать и обратиться в полицию.