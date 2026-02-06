Житель Башкирии получил срок за купленные права за 45 тысяч

В Учалинском районе вынесли приговор местному жителю, который управлял автомобилем по купленному водительскому удостоверению.

Как сообщили в прокуратуре республики, в сентябре 2024 года 54-летний мужчина приобрел за 45 тысяч рублей подложное водительское удостоверение у неустановленного лица. Не имея права на управление транспортом, он сел за руль.

В мае 2025 года его автомобиль остановили инспекторы ГАИ на 26 км автодороги Белорецк – Учалы – Миасс. В ходе проверки сотрудники выявили факт подделки документа.