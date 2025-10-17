В Башкирии проходят соревнования по троеборью спасателей

В Куюргазинском районе десять команд сразятся за звание лучшей на республиканских соревнованиях по троеборью спасателей поисково-спасательных формирований. Они покажут разные навыки, в том числе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в техногенной сфере.

Отработанный алгоритм действий без ошибок помогает спасать жизни людей едва ли не каждый день. В республике проводится более 4 тысяч поисково-спасательных работ природного и техногенного характера, спасают более 1,5 тыс. жизней, в том числе ежегодно более 300 человек на воде.