В Башкирии из аварийного жилья переселят почти 400 жителей

Почти 400 жителей Башкортостана переселят из аварийного жилья до конца следующего года. Республика получит финансирование нового этапа программы расселения ветхих домов. Для этой цели федеральный бюджет зачислит в казну Башкортостана более 510 млн рублей. Об этом сообщил глава республики.