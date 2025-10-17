В Башкирии из аварийного жилья переселят почти 400 жителей

Почти 400 жителей Башкортостана переселят из аварийного жилья до конца следующего года. Республика получит финансирование нового этапа программы расселения ветхих домов. Для этой цели федеральный бюджет зачислит в казну Башкортостана более 510 млн рублей. Об этом сообщил глава республики.

Радий Хабиров напомнил, что с 2019 года в долгожданные новые квартиры из аварийных домов переехали более 10,5 тыс. жителей республики. Глава Башкортостана поблагодарил в соцсетях Минстрой России, Фонд развития территорий и лично вице-премьера правительства Марата Хуснуллина за постоянную поддержку региона.

