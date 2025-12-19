В Чишмах 14 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры

Лучший подарок накануне Нового года. 14 новосёлам в Чишмах вручили ключи от новых квартир. Дом по улице Центральной, 26 был построен в рамках Республиканской программы переселения из аварийного жилья.

Это уже третий подобный объект в микрорайоне. Жильцы получили комфортабельные двух- и трёхкомнатные квартиры.