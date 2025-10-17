Жители Чишминского района поставили на поток производство гумпомощи для бойцов

Жители села Ябалаклы Чишминского района поставили на поток производство гуманитарной помощи для своих земляков. Они отрабатывают заявки военнослужащих и от себя добавляют в каждую коробку частичку тепла родного края.

«Всё для фронта, всё для Победы!». Девиз времён Великой Отечественной войны вновь актуален для тружеников тыла. Волонтёры уже «серебряного» возраста каждую свободную минуту проводят вместе, чтобы успеть сплести как можно больше масксетей до отправки очередного гумконвоя.

Если сети им помогают, укрывают их от смерти, то наши слова, наши письма и приветы, наверное, поднимают их воинский дух. Гайса Юсупова, волонтёр

Масксети плетут в сельском ДК на специальном устройстве, которое называют органом. Из-за своей конструкции он напоминает музыкальный инструмент. А в мечети собираются не только на коллективные молитвы, но и чтобы отлить окопные свечи. Изначально именно с них начиналась деятельность волонтёрского движения в селе Ябалаклы. Теперь коллективно отрабатывают и другие заявки военнослужащих.

Холодильники, принтеры, плитки, морозильники. Даже кровать для операций. Один медбрат просил, который там служил. Купили и отправили. Фируза Кутлова, волонтёр

В своём гараже Фанис Кутлов вместе с сыновьями производит уже модернизированные мобильные печки. Первую партию из 20 штук отправил еще в прошлом году и с учётом пожеланий бойцов изменил конструкцию. Три-четыре окопные свечи внутри печки теперь не только греют блиндаж – сверху в котелке можно приготовить горячую пищу.

А здесь уже моё ноу-хау. Чтобы они мокрые вещи могли вот так сушить. Когда доделаю, вот такая сетка будет. Фанис Кутлов, волонтёр

В преддверии зимы спрос увеличился и на теплые вещи. Бабушки, как для родных внуков, с любовью вяжут бойцам перчатки и шерстяные носки.

Ну, конечно, мы переживаем за солдат, хотим, чтобы они поскорее вернулись домой. Некоторые даже письма для них вкладывают в носочки и отправляют. Клара Фаткуллина, волонтёр