В Башкирии открыли экотропу «В гости к Агидели»

В Благовещенске открыли первую экологическую тропу «В гости к Агидели». Она расположена на Большом острове – в природной зоне в пешей доступности от городской инфраструктуры. Первыми посетителями экотропы стали эковолонтеры, школьники и студенты, занимающиеся по экологическим направлениям.
Тропа создана для того, чтобы гости могли поближе познакомиться с уникальной природой Большого острова. Предусмотрено два маршрута. Малый круг протяженностью 1,3 км займет около часа, а Большой круг длиной почти 3 километра рассчитан на 2 часа.