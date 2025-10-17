В Башкирии открыли экотропу «В гости к Агидели»

В Благовещенске открыли первую экологическую тропу «В гости к Агидели». Она расположена на Большом острове – в природной зоне в пешей доступности от городской инфраструктуры. Первыми посетителями экотропы стали эковолонтеры, школьники и студенты, занимающиеся по экологическим направлениям.