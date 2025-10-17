Башкирия признана образцом успешного политического управления в России

Чрезвычайно важно умение выстроить гармонию между федеральной и региональной повесткой. Мне кажется, что здесь это тоже удалось: нацпроекты, решение задач СВО идёт, с одной стороны, с учётом региональной специфики, но идёт темпами, которым позавидуют многие регионы в нашей стране. Сегодня перед нами, как перед федеральным центром, стоит задача, каким образом наработанный опыт Башкортостана суметь транслировать на страну. Научить другие регионы, у которых есть проблемы, использовать сложившиеся здесь технологии для решения возникающих проблем. У вас в этом смысле уникальная ситуация. Башкортостан силён и своими кадрами, и вас возглавляет человек, который прошёл самые разные школы. Он был главой района, он работал в УВП в самое тяжёлое время в 2011–12 годах, когда у нас были проблемы. И он закалился там как настоящий кризис-менеджер, и это человек, который умеет руководить регионом. Он сформировал здесь эффективную команду. И наша задача — подумать, как этот опыт транслировать другим регионам.

Андрей Исаев, заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России