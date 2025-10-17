Башкирия признана образцом успешного политического управления в России
Модель политического управления, созданная в Башкортостане, признана максимально успешной и может быть растиражирована в других регионах страны. Об этом заявили федеральные эксперты по итогам визита в Уфу. В столице Башкортостана состоялась встреча политологов. Участие в ней приняли зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев и президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Московские спикеры отметили, что в нашей республике создана уникальная система управления, которая позволяет сегодня в условиях беспрецедентных вызовов успешно развивать регион. Такого давления извне, которое Россия и её субъекты испытывают сегодня, не было за всю историю страны. А Башкортостан, как большая и сильная республика, находится под особым прицелом врагов.
Башкортостан подвергается массированному воздействию со стороны врагов, которые пытаются раскачать и дестабилизировать здесь ситуацию. Поэтому к тем проблемам, которые объективно существуют в регионах, к Башкортостану добавляется дополнительное воздействие по разжиганию возникающих проблем. Мы это воздействие чувствуем постоянно. Поэтому опыт менеджирования здесь в условиях, когда надо постоянно помнить, что есть реальные проблемы, внутренние риски и сложности, находятся под внешним воздействием и имеют своей целью дестабилизацию ситуации. Вот это умение менеджировать является замечательным и уникальным опытом.
Андрей Исаев, заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России
Московские эксперты назвали наш регион образцовым с точки зрения баланса в решении разных задач и проблем: внутриполитическая стабильность, социально-экономическое развитие, поддержка СВО, национальные проекты и задачи общефедерального масштаба. На встрече было отмечено, что ключевая роль в создании эффективной системы управления регионом принадлежит в первую очередь его руководителю. Именно он отвечает и за политику, и за экономику.
В этой части Константин Костин, бывший коллега Радия Хабирова по работе в управлении внутренней политики Администрации Президента России, заявил, что у главы Башкортостана в этом есть уникальный опыт, который позволяет решать и внутренние задачи, и успешно реализовывать лоббистский потенциал на федеральном уровне.
Система власти у нас так устроена, что многие вопросы решаются на федеральном уровне. Поэтому губернатор на федеральном уровне должен эффективно с различными ведомствами взаимодействовать в интересах региона и его жителей. У Радия Фаритовича это получается. Из чего это складывается? Это доверие, которое фиксируют выборы и результаты соцопросов, и это положительный результат работы. В современных реалиях губернатор должен быть опытным экономическим управленцем. Здесь крайне важно, если мы говорим про Радия Фаритовича, что у него есть опыт политического администрирования, опыт в Администрации Президента, опыт работы в регионе начальником администрации предыдущего руководителя, есть опыт работы в Московской области. Это непосредственная хозяйственная деятельность. Это крайне важно.
Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества
Важной составляющей стабильного развития республики политологи назвали формирование эффективной управленческой системы в Башкортостане. Ни один руководитель без сильной команды весь объём задач решить не в состоянии. В этой части республику и её руководство также привели в пример.
Я это очень часто отмечал, ещё работая вместе и наблюдая, как Радий Фаритович работает, это формирование команды, тимбилдинг. Из Радия Фаритовича очень хороший наставник. Работая с ним, очень многое можно почерпнуть для управленца. Это очень важное качество. Оно не обязательно, но очень хорошо, когда оно есть. Это позволяет эффективно формировать команду, выращивая собственных управленцев.
Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества
Главным тезисом, который прозвучал на встрече экспертов, — в Башкортостане сегодня сформирована своя уникальная система политического администрирования. В условиях жёсткого внешнего давления — это основной фактор успешного развития региона, который позволяет сохранять стабильность в обществе и поступательное социально-экономическое развитие.
Чрезвычайно важно умение выстроить гармонию между федеральной и региональной повесткой. Мне кажется, что здесь это тоже удалось: нацпроекты, решение задач СВО идёт, с одной стороны, с учётом региональной специфики, но идёт темпами, которым позавидуют многие регионы в нашей стране. Сегодня перед нами, как перед федеральным центром, стоит задача, каким образом наработанный опыт Башкортостана суметь транслировать на страну. Научить другие регионы, у которых есть проблемы, использовать сложившиеся здесь технологии для решения возникающих проблем. У вас в этом смысле уникальная ситуация. Башкортостан силён и своими кадрами, и вас возглавляет человек, который прошёл самые разные школы. Он был главой района, он работал в УВП в самое тяжёлое время в 2011–12 годах, когда у нас были проблемы. И он закалился там как настоящий кризис-менеджер, и это человек, который умеет руководить регионом. Он сформировал здесь эффективную команду. И наша задача — подумать, как этот опыт транслировать другим регионам.
Андрей Исаев, заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России