Танкисты мотострелкового полка «Башкортостан», входящего в состав 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

В связи с угрозой ударов дронов-камикадзе бронемашины Т-90М «Прорыв», помимо родной динамической защиты, также дополнительно укреплены металлическими сетками («мангалами»). Однако это не помешало танкистам точно выполнить боевые стрельбы. Эффективная работа экипажей позволила создать условия для продолжения наступления мотострелковых подразделений.