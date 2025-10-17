В Уфе отметили первый год работы Центра фехтования

Сегодня исполняется ровно год со дня открытия в Уфе Центра фехтования. Он был построен в рекордные сроки по инициативе главы республики Радия Хабирова. Сейчас это современный, просторный комплекс, который за год принял более 10 крупных российских турниров, здесь же ведут подготовку Олимпийские чемпионы и тренируются десятки молодых спортсменов. И сегодня там стартовал всероссийский турнир по фехтованию на рапирах «Сабля Салавата».

Эмилия Гатауллина занимается фехтованием несколько лет. Привлекла красота и грация этого вида спорта. Для начинающих рапиристов и шпажистов Центр фехтования стал настоящим спортивным «домом». На каждую тренировку не то что идут с удовольствием — бегут!

Центр фехтования — это 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, судейские и тренерские помещения. Дворец оснащен системами судейства и фиксации результатов, что позволяет проводить здесь соревнования высокого уровня.

Центр фехтования распахнул свои двери к началу форума «Россия — спортивная держава». Спортобъект был построен в рекордные сроки по поручению главы региона Радия Хабирова. Объект масштабный и значимый. Всего в России есть два таких специализированных центра — в Подмосковье и в Новосибирске. Здесь уже провели чемпионат России. Впервые в истории регион принимал главный старт сезона среди взрослых спортсменов. Сейчас центр снова стал местом проведения турнира среди юниоров «Сабля Салавата».

На эти старты приехали сильнейшие юные рапиристы России. Помимо Башкортостана, участие принимают Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Московская, Нижегородская и Курская области. Соревнования открыли торжественной церемонией в честь первой годовщины Центра.