В Уфе в центре фехтования прошла ёлка для воспитанников детских домов

Звук клинков сменился на детский смех. В Уфимском центре фехтования прошла новогодняя елка для воспитанников детских домов. В гости в Уфу приехали ребята от 7 до 14 лет со всей Башкирии.

С приветственным словом к участникам обратилась директор Центра фехтования Лира Грушина, а олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и серебряный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике Анна Кулинич-Сорокина провели веселые спортивные эстафеты, подарив ребятам заряд энергии на весь будущий год. Море смеха, прекрасного настроения, сплоченность ребят – все это самый главный подарок для организаторов.