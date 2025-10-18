В Уфе из окна едва не выпала девушка

Сегодня, 18 октября, в Уфе из окна едва не выпала девушка. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Около десяти часов утра в службу спасения сообщили, что на улице Кольцевой в одном из домов на третьем этаже на карнизе висит девушка. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Специалисты с помощью лестницы и альпинистского снаряжения поднялись к уфимке. В этот же момент спасатели открыли дверь квартиры слесарным инструментом.

Выяснилось, что девушка попыталась покинуть квартиру из окна, так как её запер знакомый. Несчастная находилась в сильном стрессе. Девушку передали медикам, а обстоятельства случившегося выясняются.