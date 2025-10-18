В Башкирии следователи-криминалисты рассказали о тонкостях своей профессии

19 октября свой профессиональный праздник отметят люди, которые по одному отпечатку пальца или волоску могут раскрыть целую серию тяжелых преступлений. 71 год назад был создан институт следователей-криминалистов. Это ключевое подразделение в следственном управлении. Ведь порой они раскрывают такие дела, о которых уже не помнят даже сами преступники. Тимур Давлетов – о профессии, где ненужных деталей просто не бывает.

В руках следователя-криминалиста Айдара Газизова исторический документ. На пожелтевших от времени страницах уголовного дела черно-белые фотографии с места преступления, которое произошло более 25 лет назад. Все это время у сыщиков была лишь одна единственная зацепка – это отпечаток пальца, который оставил убийца на граненом стакане. Злоумышленник насмерть забил свою жертву и сбежал с места ЧП.

Более двух десятков лет преступление считалось не раскрытым. Но все же виновника нашли. Мужчине, который убил свою жертву, тогда было 17 лет. В июне 1999 года он пришел к односельчанину в Благовещенском районе и требовал с него бутылку водки. Получив отказ, нанес травмы, не совместимые с жизнью. А позже покинул пределы Башкирии. Найти его смогли спустя долгие годы в другом регионе. Отпираться у обвиняемого уже не было смысла. На оперативных кадрах мужчина в деталях рассказывает, как все происходило.

А это уже оперативные кадры следователей из Иглинского района. Там около двух месяцев не могли найти женщину. Изначально думали, что она сама ушла, могла потеряться или уехать, организовывали поиски. Но позже сыщики вышли на след предполагаемого убийцы.

Следователь-криминалист Виктор Уронов после обработки всей собранной информации предъявил обвинение злоумышленнику. Эксперт собрал достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Уже в ходе допроса мужчина раскололся и дал признательные показания. А позже досконально рассказал, как убивал свою жертву.

Как говорят сами следователи-криминалисты, в их работе не должно быть ошибок. От этого зависят человеческие судьбы. Их задача – найти причастных и привлечь к ответу. Если бы не современное оборудование, преступники, возможно, так бы и остались на свободе. В главном следственном управлении республики десятки любопытных приборов.

По словам опытных следователей-криминалистов, мелочей в их профессии не бывает. Эксперты знают точно, что любое пятнышко может стать ключом к разгадке преступления. А если таких пятен не одно, а несколько – это уже целый ребус, который сегодня разгадать профессионалам не составляет труда.

Шерлок Холмс использовал в своих расследованиях дедуктивный метод. А вот Эркюль Пуаро использовал метод индуктивного умозаключения. Была еще добрая старушка мисс Марпл, которая тонко чувствовала человеческую натуру. Все эти литературные персонажи раскрывали преступления исключительно за счет своих личных качеств. У современных криминалистов в арсенале гораздо больше профессиональных навыков и инструментов.