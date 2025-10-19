В Башкирии до 2026 года переселят почти 400 человек из аварийных домов

В Башкортостане до конца 2026-го года из аварийного жилья в новостройки переедут почти 400 человек. Расселение ветхих домов будет проходить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этой цели из федерального бюджета в казну республики выделят более полумиллиарда рублей. Как сегодня реализуется программа, и кто уже получил ключи от новых квартир?

В этот дом Татьяна Антипина заселилась еще в 2013-м, и проведенные здесь годы она вспоминает с улыбкой. Всё потому, что соседи были хорошие, — говорит женщина. С ними и цветы под окнами сажали, и беседовали вечерами, сидя на скамейке. Такая теплая, дружеская атмосфера, рассказывает Татьяна, и придавала позитива. Ведь само место проживания оставляло желать лучшего.

Всего в доме располагалось 12 квартир, 6 из которых — коммуналки. Татьяна Антипина рассказывает: жить в бараке она привыкла, но надежду переехать в новостройку не теряла. И когда постройка попала в программу расселения аварийного жилья, эта надежда только окрепла.

В 2018 году дом на улице Ахметова признали аварийным и должны были расселить до 2025-ого. Собственно, так и вышло. Уже в конце 2024-ого жители получили ключи от новых квартир. Теперь здесь можно наблюдать только мусор и старую мебель. Скоро дом снесут.

Многие из тех, кто проживал в бараке, настоящие старожилы Затона. А потому мысль о переезде в новостройку в другой части города уфимцев радовала и расстраивала одновременно. Но и здесь, говорит Татьяна Антипина, всё сложилось идеально: квартиры они получили в родном районе.

Очень нам понравилось, на высоком этаже, ремонт. По сравнению с бараком — мечта, а не жилье! Татьяна Антипина

Новая двухкомнатная квартира полностью соответствует метражу старой. А больше сравнивать просто не с чем, — говорит Татьяна. Здесь даже дышится по-другому. Всего с 2019-го года из аварийного жилья переехали более десяти тысяч человек. 800 из них долгожданные новые «квадраты» получили в этом году. Об этом сообщил Радий Хабиров. По данному направлению в Приволжском федеральном округе Башкортостан входит в пятерку лидеров.