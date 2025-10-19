Уфимский Дворец борьбы стал символом развития спортивной инфраструктуры Башкирии

Уфимский Дворец борьбы, который построили год назад, уже посещают свыше 2000 человек. С самого открытия он стал главной площадкой для форумов международного и всероссийского уровней. А с официального запуска тренировочных залов комплекс постепенно расширял список спортивных секций. Сейчас их 22. Многофункциональное сооружение уже вошло в привычный рабочий график, за счет чего удается проводить мероприятия мирового масштаба без ущерба тренирующимся спортсменам.

Многие из этих ребят делают свои первые несмелые шаги в спорте. Пока построения, кувырки и базовые приемы. Арсен Шамаков переступил зал с борцовскими коврами тогда же, когда сел за школьную парту — чуть больше месяца назад. Ему всего семь, но заряжен мальчик весьма серьезно. И среди ребят уже выявляются наиболее популярные направления.

Я раньше занимался каратэ, потом я переехал в Уфу, и мне понравился вид самбо. Больше всего нравится, когда идут отработки, я больше учусь, и у меня легче получаются другие броски уже. Рамазан Бикмухаметов

Чтобы уметь делать самооборону, чтобы никто не обижал. Легко дается делать броски и бороться. Немного сложновато выполнять болевые, потому что иногда может стать руке больно. Рауль Бакиев

Но и это не страшно, ведь всегда рядом тренеры, главная задача которых — заинтересовать и заложить крепкую базу физподготовки. Например, своим опытом делится и Александр Григорьев — первый наставник Радия Хабирова еще в школьные годы в Ишимбае. Будущий руководитель республики тогда занимался греко-римской борьбой в местном Дворце спорта.

В 70-80-е годы мы, когда ездили, я сам, когда участвовал в соревнованиях, в основном все мероприятия проводились в ледовых дворцах. Поэтому своих дворцов таких тогда не было. А здесь — ну это очень грандиозно, такого даже в мире, может быть, нет — такого зала для борцов. Конечно, мы его долго ждали. Радий Фаритович лет 20, наверное, мечтал. Поэтому мечта удалась. Александр Григорьев, заслуженный работник физической культуры России

Этот дворец борьбы — дань уважения великим спортсменам, которые за моей спиной стоят, с благодарностью за то, что они защищали знамёна нашей великой страны, сперва Советского Союза, сейчас Российской Федерации, и являются примером для тысяч мальчишек. И у меня, если можно так сказать, на душе птички, когда я вижу мальчишек здесь совсем маленьких, и которые, я знаю, придут в этот Дворец борьбы и выйдут отсюда настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное — с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина должен прожить свою жизнь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дворец получился действительно особенным — и внешне, и по своему наполнению. Почти год назад набрали группы и запустили тренировки по 22 видам спорта, в их числе — классическая и вольная борьба, дзюдо, грэпплинг, джиу-джитсу, восточные единоборства. В каждой группе занимаются под 300 человек, большинство из них — дети.

Мы шли сюда прям к тренеру, потому что сами мы из Черниковки, у нас там множество всяких залов в доступности. А здесь и детей много, и, я так понимаю, поддержка есть государственная, а самое главное, что здесь обалденные тренеры. Доступно — это 100%. Мы записались без проблем, то есть открыли сайт, на сайте тут же связались с администратором. Администратор дал все контакты тренеров, мы пришли на пробную тренировку и влюбились. Ярославна Майяр

Только борьбой здесь не ограничиваются. Тренировки в спорткомплексе посещают более 2 тыс. человек.

На сегодняшний день мы можем сказать, что он уже практически на 100% уже выполняет свои функции, ради которых, собственно, он и строился. У нас на объекте находятся спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе, у нас полностью функционируют 2 бассейна, также у нас занимаются дети в танцевальных секциях, гимнастики. И сейчас Дворец борьбы стал домом для волейбольной команды «Динамо-Урал». Эдуард Абдядилов, директор Дворца Борьбы, президент Федерации самбо Республики Башкортостан

Для сопровождения и реабилитации спортсменов действует медцентр, который также выполняет допинг-контроль, предусмотрели и штатного спортивного психолога. Есть гостиница, тренажерный зал и фитнес-центр. Развиваются и другие, нестандартные направления — школа управления дронами. Ребят обучают мастерству управления и обслуживания БПЛА. Но и это не всё.

Уникальный многофункциональный спортивный комплекс привлекает внимание и своей архитектурой. Уфимцев, гостей республики и молодоженов, чьи свадьбы теперь редко обходятся без фотосессий на фоне величественных колонн и статуй. Что примечательно, только за минувшее лето во Дворце Борьбы провели свыше 1,5 тыс. свадебных церемоний.

Первым Дворец Борьбы принял Международный форум «Россия — спортивная держава» и получил высокую оценку от президента страны Владимира Путина. За ним шли и другие масштабные международные и всероссийские мероприятия.

Здесь уровень развития и самбо, и борьбы, и дзюдо очень высок. Об этом говорят такие труднодостижимые показатели, как, например, виды нашей жизни в школах. Это количество залов борьбы, количество залов самбо. Поэтому традиции здесь замечательные. Наличие Дворца борьбы, я думаю, что лучшего специализированного Дворца в стране, говорят о претензиях, которые связаны с развитием наших видов борьбы здесь, в РБ, и с возможностью предоставлять отсюда готовых атлетов в состав сборных команд РФ. Александр Карелин, сенатор Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион