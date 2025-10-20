В Башкирии из горящего общежития вывели 25 студентов

В ночь на 20 октября в Октябрьском произошел пожар в здании студенческого общежития. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано.
Огнем повреждена розетка на стене в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного здания. До прибытия пожарных расчётов самостоятельно эвакуировались 25 человек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составила 2 кв.м.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: МЧС по РБ.