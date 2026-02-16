В Башкирии спасатели вывели из огня 63 человека

За минувшие сутки произошло два пожара в многоквартирных домах — в Нефтекамске и Октябрьском. Огнеборцам удалось спасти 63 человека, среди них были дети.

В Нефтекамске возгорание произошло вечером 15 февраля в пятиэтажке на улице Кувыкина. Из задымленного подъезда пожарные вывели 20 взрослых и одного ребенка, еще 50 выбрались самостоятельно. Огонь повредил квартиру на площади 5 кв.м, обошлось без пострадавших.

В Октябрьском пожар вспыхнул в ночь на 16 февраля в трехкомнатной квартире на шестом этаже. Спасатели эвакуировали 42 человека, из которых 13 детей. Из горящего помещения вынесли 62-летнего мужчину. Его госпитализировали.

По данным МЧС, всего с начала 2026 года в республике зафиксировано 557 пожаров. Жертвами огня стали 27 человек, еще 19 получили травмы.