В Уфе в ДТП с тремя автомобилями пострадали двое детей

Вчера, 19 октября, около полудня в Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 53-летняя автоледи за рулем «Киа Карнивал», следуя по Бельскому мосту в сторону улицы Заки Валиди, столкнулась с впереди остановившейся из-за поломки «Рено Лагуной». От удара также пострадала стоявшая поблизости «Шкода Октавия».

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров «Рено» были доставлены в медучреждение. После оказания необходимой помощи их отпустили.

По факту аварии начато административное расследование.