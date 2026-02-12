Санавиация доставила пострадавших в ДТП детей из Башкирии в Челябинск

Детей, госпитализированных после ДТП в Учалинском районе, перевезли спецбортом из Учалинской ЦРБ в Челябинскую областную больницу.

Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, дальнейшее лечение они будут проходить по месту жительства. Состояние двоих детей остается стабильно тяжелым, третий ребенок — в состоянии средней степени тяжести. Их беременная мать продолжает лечение в уфимской РКБ им. Куватова, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, трагедия произошла 10 февраля на трассе Белорецк — Учалы — Миасс. При столкновении «Lada Granta» и «Daewoo Matiz» двухлетняя девочка погибла на месте. Еще трое детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и их беременная мать были экстренно госпитализированы.