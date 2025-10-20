В Башкирии общественник устроил стрельбу на берегу озера

В Кармаскалинском районе произошел вооруженный конфликт между отдыхающими. Как сообщают в соцсетях, компания друзей приехала на озеро, после чего к ним подошли двое мужчин и потребовали уйти.

Один из нападавших, представившись сотрудником полиции, предъявил удостоверение и начал угрожать пистолетом. Когда отдыхающие попытались защититься с помощью камней, мужчина применил против них перцовый баллончик и открыл стрельбу.

В результате инцидента несколько человек получили тяжелые огнестрельные ранения. Личность стрелка установлена — им оказался 27-летний представитель одной из общественных организаций. Удостоверение он получил всего несколько дней назад. По факту произошедшего проводится проверка.