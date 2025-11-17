В Башкирии юные наездники учатся стрельбе из лука на ходу

Воспитанники конноспортивной школы в Абзелиловском районе начали осваивать стрельбу из лука. Они отличились на фестивале «Башкорт аты», а также на соревнованиях в Альшеевском районе. Учебное заведение – одно из немногих в республике, где дети могут бесплатно заниматься верховой ездой и учиться искусству стрельбы на ходу.

Метким выстрелом из лука на ходу Тимур Хайруллин поразил мишень. Не только упорные тренировки помогают добиться результата, уверен юноша. Нужно приложить все силы, чтобы лошадь и всадник работали как единое целое.

Когда скачешь на лошади, ты держишь равновесие, и стянув лук, ты представляешь, как ты попадаешь и отпускаешь её. Тимур Хайруллин, ученик конноспортивной школы «Юрга» с. Аскарово

С особой заботой Арина Гумерова ухаживает за кобылой по кличке Лагуна башкирской породы. С раннего детства девушка занимается конным спортом. Поначалу было страшно.

Могу пойти на конную прогулку и там как-то перебарывать страх. Очень хочу дальше развиваться, чтобы участвовать в соревнованиях. Арина Гумерова, ученица конноспортивной школы «Юрга» с. Аскарово

И они участвуют, причем завоёвывают призовые места. Позади у подростков фестиваль «Башкорт аты», турниры в Альшеевском районе и Сибае. Конную стрельбу начали осваивать только в этом году. Свой опыт ученикам передаёт Нуриман Хайруллин. Задания юные жокеи и лучники проходят на корейском маршруте.

Стараюсь говорить детям те ошибки, обойти те ошибки, которые я совершал в своем пути, в самом начале своей спортивной карьеры. Нуриман Хайруллин, директор конноспортивной школы «Юрга» с. Аскарово