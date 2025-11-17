В Башкирии юные наездники учатся стрельбе из лука на ходу

Воспитанники конноспортивной школы в Абзелиловском районе начали осваивать стрельбу из лука. Они отличились на фестивале «Башкорт аты», а также на соревнованиях в Альшеевском районе. Учебное заведение – одно из немногих в республике, где дети могут бесплатно заниматься верховой ездой и учиться искусству стрельбы на ходу.
Метким выстрелом из лука на ходу Тимур Хайруллин поразил мишень. Не только упорные тренировки помогают добиться результата, уверен юноша. Нужно приложить все силы, чтобы лошадь и всадник работали как единое целое.
С особой заботой Арина Гумерова ухаживает за кобылой по кличке Лагуна башкирской породы. С раннего детства девушка занимается конным спортом. Поначалу было страшно.
И они участвуют, причем завоёвывают призовые места. Позади у подростков фестиваль «Башкорт аты», турниры в Альшеевском районе и Сибае. Конную стрельбу начали осваивать только в этом году. Свой опыт ученикам передаёт Нуриман Хайруллин. Задания юные жокеи и лучники проходят на корейском маршруте.
Руководитель школы намерен приложить все усилия, чтобы соревнования по конно-верховой стрельбе из лука среди детей вывести на международный уровень, а ребята на тренировках осваивали более сложные маршруты.