Уфимца, выбросившего жену с пятого этажа, приговорили к колонии строгого режима

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве своей супруги и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как установило следствие, вечером в июле прошлого года в одной из квартир на улице Булата Бикбая между супругами произошел бытовой конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жене удар, сломав ей нос. Испугавшись за свою жизнь, женщина попыталась убежать, но супруг не выпустил ее из квартиры. Чтобы спастись, она вышла на балкон.

В этот момент злоумышленник, применяя физическую силу, вытолкнул ее из открытого окна с пятого этажа. От полученных при падении травм потерпевшая скончалась спустя неделю в больнице, не приходя в сознание.

На протяжении всего следствия и суда подсудимый не признавал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу его малолетней дочери, оставшейся без матери.