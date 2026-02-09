20 лет колонии: в Уфе огласили приговор по делу о стрельбе в кафе

В Уфе огласили приговор жителю Ишимбая, признанному виновным в смертельной стрельбе в кафе и незаконном обороте оружия.

По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в апреле 2024 года в одном из кафе Ишимбая между мужчиной и другим посетителем произошел конфликт. Во время ссоры подсудимый достал незаконно приобретенный в декабре 2023 года пистолет и выстрелил в помещении.

В результате случайный 23-летний свидетель получил ранение в голову и скончался на следующий день в больнице. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали на территории Волгоградской области.

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он также будет находиться под ограничением свободы на 2 года. Кроме того, суд взыскал с осужденного более 2,6 млн рублей в качестве компенсации в пользу потерпевших.

Приговор еще не вступил в законную силу.